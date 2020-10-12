Мэр Саранска призвал не проводить новогодние корпоративы из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/cb885342-0c7c-11eb-9a8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Впереди новогодние праздники, и в связи с этим глава Саранска Пётр Тултаев предложил жителям города воздержаться от проведения новогодних корпоративов из-за угрозы заражения коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Насколько мне известно, уже сейчас делаются заказы на проведение новогодних корпоративов. Если они будут такие же массовые, как в предыдущие годы, а эта зараза никуда не денется, мы вместо праздника получим большие проблемы. Об этом уже сейчас должны задуматься руководители предприятий. Вы подумайте, прежде чем соберетесь в кафе, ресторане отметить Новый год. С чем оттуда после праздничного стола можете выйти и где может человек оказаться. Конечно, в лучшем случае — в больнице, — приводят слова Тултаева в администрации.

Кроме того, в администрации отметили, что в образовательных организациях Саранска из-за эпидемиологической ситуации в этом году отменены все новогодние представления. Помимо этого, Тултаев отметил, что ярмарки выходного дня в городе не будут работать до улучшения эпидемиологической ситуации. Как пояснил глава города, на продовольственных ярмарках «очень сложно выдержать и социальную дистанцию, и контролировать соблюдение масочно-перчаточного режима».

К этому дню в Мордовии выявлено 7011 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 5818 человек, 44 пациента скончались. При этом замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что несмотря на борьбу с COVID-19, существует вероятность возникновения в России новой волны заболеваемости коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-служба правительства РФ опровергла информацию о переводе работников на удалёнку.