Мэр Москвы возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

https://static.news.ru/photo/ba13ec16-20db-11eb-80f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр столицы Сергей Собянин возложил цветы и венки к Могиле Неизвестного солдата в связи с годовщиной исторического парада 1941 года.

Участие в церемонии приняли волонтёры, представители общественных организаций и молодёжных патриотических объединений. Также военнослужащие Преображенского полка вынесли два венка из красных гвоздик, белых хризантем и еловых ветвей и поставили их перед Вечным огнём.

Участники церемонии почтили память погибших воинов минутой молчания и возложили красные гвоздики к памятнику. После церемонии и гимна России состоялся торжественный марш роты почётного караула.

Все участники находились в масках и соблюдали социальную дистанцию, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин в День народного единства принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.