Мэр Москвы возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

Мэр столицы Сергей Собянин возложил цветы и венки к Могиле Неизвестного солдата в связи с годовщиной исторического парада 1941 года.
Участие в церемонии приняли волонтёры, представители общественных организаций и молодёжных патриотических объединений. Также военнослужащие Преображенского полка вынесли два венка из красных гвоздик, белых хризантем и еловых ветвей и поставили их перед Вечным огнём.
Участники церемонии почтили память погибших воинов минутой молчания и возложили красные гвоздики к памятнику. После церемонии и гимна России состоялся торжественный марш роты почётного караула.
Все участники находились в масках и соблюдали социальную дистанцию,
Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин в День народного единства принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.