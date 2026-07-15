Меньше возни — больше вкуса: пирог-лукошко выпекаю, когда готовить совсем лень — выручает всегда

Меньше возни — больше вкуса: пирог-лукошко выпекаю, когда готовить совсем лень — выручает всегда

Забудь про многочасовое стояние у плиты. Черника, быстрые дрожжи, 15 минут на опару — и пирог уже в духовке.

Ингредиенты

мука — 500 г, соль — по вкусу, дрожжи быстродействующие — 2 ч. л., масло сливочное — 100 г, яйцо куриное — 2 шт., ванилин — 2 г, желток яичный — 1 шт., черника свежемороженая — 3,5 стакана, сахар (70 г — в тесто, 150 г — для начинки) — 220 г

Как готовлю

Сначала делаю опару: в теплое молоко закидываю дрожжи, ложку сахара и две ложки муки. Оставляю на 20 минут в тепле, пока не запенится. Потом вливаю яйца, растопленное масло, сметану, оставшийся сахар, соль и муку — замешиваю мягкое тесто. Накрываю его пленкой и даю отдохнуть полчаса. Тем временем готовлю начинку: смешиваю размороженную чернику с сахаром и ванилином.

Растягиваю большую часть теста руками по форме. Сверху высыпаю ягодную начинку, а из оставшегося теста кручу косички и выкладываю решеткой. Отправляю пирог на расстойку на 20 минут, смазываю желтком и пеку при 180 градусах 40 минут. Подаю теплым, но и холодным он улетает со стола за минуту.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Черника с сахаром дала легкую кислинку, а корочка подрумянилась так, что я чуть не сжег ее, засмотревшись. Мой лайфхак: посыпьте пирог сахарной пудрой сразу после духовки — получится и красиво, и ароматно.