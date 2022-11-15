Мелитополю и Мариуполю предложили присвоить звание «Городов воинской славы» Глава РАН предложил присвоить звание «Город воинской славы» Мелитополю и Мариуполю

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Глава Российской академии наук Геннадий Красников предложил присвоить звание «Город воинской славы» Мелитополю и Мариуполю. С соответствующим докладом он обратился к президенту РФ Владимиру Путину, передает РИА Новости. По его мнению, именно в этих городах был проявлен массовый героизм.

Принимая во внимание проявление массового героизма при освобождении своей территории и следование исторической традиции, просим рассмотреть вопрос о возможном присвоении почетного звания «Город воинской славы» двум российским городам — Мелитополю и Мариуполю, — сказал Красников.

В ответ на это Путин подчеркнул, что предложения присвоить столь высокий статус новым городам России лишний раз доказывают единство исторического пространства.

В перечне городов, представленных комиссией РАН на рассмотрение, есть города новых субъектов федерации. Их заявки на получение высокого статуса еще раз подчеркивают общность нашей исторической памяти, единства исторического пространства, — сказал президент России.

Ранее Народный совет Донецкой Народной Республики предложил Путину присвоить Мариуполю почетное звание города воинской славы. Кроме этого, предложено дать Горловке звание города трудовой доблести.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев предложил законодательно закрепить за городами-героями их статус. Он заявил, что данный статус, полученный еще в годы Великой Отечественной войны, никак не регулируется законом.

Ветераны считают, что правовое положение таких городов, а также их финансирование должны быть закреплены законом. Они также полагают, что придание городам-героям официального статуса поможет избежать исторических искажений и попыток переписать ход событий во время войны.