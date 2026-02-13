Мельхиор снова засияет без химии: три домашних способа вернуть приборам серебристый блеск быстро и просто

Мельхиоровые приборы выглядят нарядно и украшают сервировку не хуже серебра. Но со временем металл темнеет и покрывается налетом, из-за чего ложки и вилки теряют привлекательность. Вернуть им блеск можно простыми домашними средствами без дорогой химии.

Один из самых удобных способов — раствор лимонной кислоты. Нужно развести 5 столовых ложек кислоты в 4 стаканах теплой воды. Приборы полностью погружают в раствор и оставляют на 3 часа, затем тщательно промывают и вытирают мягкой тканью. Потемнения заметно исчезают, а поверхность становится светлее.

Еще один метод — чесночная шелуха. Около 100 г шелухи заливают 1 литром воды, доводят до кипения и помещают туда приборы. Их держат в кипящеи жидкости, пока налет не начнет исчезать.

Для точечных загрязнении подходит белая зубная паста без добавок. Ее наносят на приборы, аккуратно очищают мягкой тканью, затем смывают водой и полируют насухо. Регулярный уход поможет сохранить блеск мельхиора надолго.

