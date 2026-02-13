Зимняя Олимпиада — 2026
Мельхиор снова засияет без химии: три домашних способа вернуть приборам серебристый блеск быстро и просто

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мельхиоровые приборы выглядят нарядно и украшают сервировку не хуже серебра. Но со временем металл темнеет и покрывается налетом, из-за чего ложки и вилки теряют привлекательность. Вернуть им блеск можно простыми домашними средствами без дорогой химии.

Один из самых удобных способов — раствор лимонной кислоты. Нужно развести 5 столовых ложек кислоты в 4 стаканах теплой воды. Приборы полностью погружают в раствор и оставляют на 3 часа, затем тщательно промывают и вытирают мягкой тканью. Потемнения заметно исчезают, а поверхность становится светлее.

Еще один метод — чесночная шелуха. Около 100 г шелухи заливают 1 литром воды, доводят до кипения и помещают туда приборы. Их держат в кипящеи жидкости, пока налет не начнет исчезать.

Для точечных загрязнении подходит белая зубная паста без добавок. Ее наносят на приборы, аккуратно очищают мягкой тканью, затем смывают водой и полируют насухо. Регулярный уход поможет сохранить блеск мельхиора надолго.

Ранее сообщалось, что кухонная губка ежедневно помогает поддерживать чистоту, но мало кто задумывается, сколько микробов она накапливает. Во влажной среде бактерии размножаются особенно быстро, поэтому обычная губка может стать источником неприятных запахов и загрязнений.

