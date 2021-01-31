Медведев заявил, что привился от COVID-19 российской вакциной

https://static.news.ru/photo/ef3a4d06-6459-11eb-8815-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что привился одной из отечественных вакцин от коронавируса.

По его словам, это произошло два месяца назад, вакцинацию он перенёс легко. Зампредседатель Совбеза отметил, что специально не называет препарат, которым привился, «чтобы не возникало ощущения, что какая-то вакцина лучше другой». Медведев подчеркнул, что вакцинация — это индивидуальная история и перед выбором препарата следует проконсультироваться с врачом.

Все наши вакцины эффективны и дееспособны, но если выбирать какую-то, нужно проконсультироваться с врачом, говорю абсолютно прямо и откровенно. Но сделать это надо, — заявил он в интервью российским СМИ.

Зампредседателя Совбеза также рассказал, что перенёс вакцинацию «спокойно» и без каких-либо последствий. Он несколько раз подчеркнул, что этот процесс протекает у всех по-разному, в том числе это касается иммунного ответа организма у тех, кто переболел после вакцинирования.

Кроме того, по словам Медведева, он пообщался на эту тему с российскими учёными, которые сказали ему, что иммунный статус и геном содержат информацию о том, как тот или иной человек будет переносить коронавирус. Он выразил уверенность в том, что рано или поздно у каждого человека на Земле будет расшифрован геном, что, в свою очередь, позволит «получить полную картину о себе и понимать, где для нас есть какие угрозы», передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что группа компаний «Фармасинтез», резидент ОЭЗ «Санкт-Петербург», планирует весной начать производить вакцину против COVID-19 «Спутник V».