Медведев: в РФ получили заявки на одобрение двух зарубежных вакцин от COVID

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия в настоящее время рассматривает заявки двух иностранных производителей вакцин от COVID-19. Процесс их одобрения находится на стадии клинических испытаний, отметил он в беседе с ТАСС.

Что касается присутствия иностранных вакцин на нашем рынке. Их же никто не запрещает. Более того, в соответствии с нашими правилами вакцина не может просто так появиться, потому что мы должны убедиться в том, что она хотя бы не вредоносна, — подчеркнул зампред Совбеза.

Медведев уточнил, что речь идёт о препаратах AstraZeneca и одной из китайских фирм.

В России к настоящему времени зарегистрированы шесть отечественных вакцин от коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что российские вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» проверят в рамках доклинических испытаний в медицинском учреждении Японии Hibiya Kokusai Clinic. Прививаться участники испытаний будут платно, и для них это не станет считаться официальной вакцинацией. В клинике будут исследовать подъём уровня антител после прививок и период сохранения активного действия вакцин.