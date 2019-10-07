Председатель правительства Дмитрий Медведев в приветственной телеграмме для съезда союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» написал, что развитие медицины является одной из приоритетных задач страны.
По его словам, государство должно развивать отрасль в соответствии с современными тенденциями, следует из документа, опубликованного на
Во все времена труд врачей был и остаётся одним из самым значимым, а медицина является важнейшей из наук. Ведь сохранение здоровья — залог счастья и благополучия человека, — подчеркнул он.
Политик отметил, что нацпроект «Здравоохранение» направлен на увеличение продолжительности жизни россиян и снижение их смертности, передаёт «
Уверен, что делегаты съезда найдут ответы на волнующие вопросы, обменяются опытом. А рекомендации, выработанные вами, послужат укреплению здоровья людей, — заключил премьер-министр.
Как ранее писал News.ru, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на мероприятии заявил, что ведомство не будет возбуждать политически мотивированные дела на медицинских специалистов.
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