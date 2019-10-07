https://static.news.ru/photo/9d4060c8-e8fc-11e9-910e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Председатель правительства Дмитрий Медведев в приветственной телеграмме для съезда союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» написал, что развитие медицины является одной из приоритетных задач страны.

По его словам, государство должно развивать отрасль в соответствии с современными тенденциями, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.

Во все времена труд врачей был и остаётся одним из самым значимым, а медицина является важнейшей из наук. Ведь сохранение здоровья — залог счастья и благополучия человека, — подчеркнул он.

Политик отметил, что нацпроект «Здравоохранение» направлен на увеличение продолжительности жизни россиян и снижение их смертности, передаёт « Политика сегодня ».

Уверен, что делегаты съезда найдут ответы на волнующие вопросы, обменяются опытом. А рекомендации, выработанные вами, послужат укреплению здоровья людей, — заключил премьер-министр.

Как ранее писал News.ru, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на мероприятии заявил, что ведомство не будет возбуждать политически мотивированные дела на медицинских специалистов.