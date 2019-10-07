https://static.news.ru/photo/5fa7c302-e8fa-11e9-b392-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что ведомство не будет возбуждать политически мотивированные дела на медицинских специалистов.

По его словам, в суд направляется каждое десятое дело в отношении врачей. При этом десятая часть обвиняемых оправдывается, передаёт « Интерфакс ».

Одновременно он провёл статистику заявлений о ненадлежащем оказании услуг медиками. По его словам, в 2017 году из 1791 уголовного обвинения до суда дошли 175, восемь человек были оправданы арбитражем. Годом позже таких дел было заведено уже 2229. Из 265 дошедших до суда специалистов только 21 получил оправдательный приговор.

За первое полугодие 2019 года в ненадлежащем оказании услуг обвинили 1227 человек. 158 дел было направлено в суд, 146 врачей были признаны виновными. Бастрыкин добавил, что в этот период 410 пациентов стали потерпевшими от врачебной ошибки. 280 из них погибли, включая 79 детей.

Руководитель СК отметил, что власти не станут наказывать специалистов на неумышленное осложнение состояния пациента. При этом он выступил с поддержкой предложения президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля о создании определения для понятия «врачебная ошибка».

Что это, каково содержание этого понятия, пределы, когда наступает ошибка за нее, медики должны подсказать, — заключил он.

Ранее, как писал News.ru, Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) призвал генпрокурора Юрия Чайку обратить внимание на уголовные дела против медиков за врачебную ошибку. В качестве примера СПЧ привёл несколько недавних громких случаев.

Речь идёт об Архангельской области, где в августе врачу-психиатру дали два года тюрьмы. Его пациент совершил убийство, находясь в психотическом состоянии, и был застрелен при задержании. Перед этим врачи перевели пациента на амбулаторное лечение. Решение принималось коллегией, а наказание понёс только лечащий психиатр.