Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) призвал генпрокурора Юрия Чайку обратить внимание на уголовные дела против медиков за врачебную ошибку.
В качестве примера СПЧ привёл несколько недавних громких случаев, пишет «
Речь идёт об Архангельской области, где в августе врачу-психиатру дали два года тюрьмы. Его пациент свершил убийство, находясь в психотическом состоянии и был застрелен при задержании. Перед этим врачи перевели пациента на амбулаторное лечение. Решение принималось коллегией, а наказание понёс только лечащий психиатр.
Сообщество врачей расценивает все перечисленные случаи, как врачебные ошибки и настаивает на невиновности коллег, — указано в сообщении.
Кроме того, СПЧ привёл в пример и происшествие в Нижегородской области. Там в сентябре были арестованы два сердечно-сосудистых хирурга. Их обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения. Врачи в 2015 году предложили пациенту самому купить стент для периферийной артерии, которого не было в больнице. Это было необходимо для спасения конечности.
Пациент купил стент, а врачи провели успешную операцию. Через четыре года он решил написать заявление в полицию. Коллеги хирургов считают, что их уголовные дела связаны с активной защитой прав врачей.
Ранее в Минздраве Саратовской области назвали недопустимой ситуацию с транспортировкой пациентов на гемодиализ в УАЗе, заполненном овощами, писал News.ru.
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