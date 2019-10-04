https://static.news.ru/photo/48416de2-e6bd-11e9-bbab-fa163e074e61_660.jpg Юрий Чайка Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) призвал генпрокурора Юрия Чайку обратить внимание на уголовные дела против медиков за врачебную ошибку.

В качестве примера СПЧ привёл несколько недавних громких случаев, пишет « Коммерсант ».

Речь идёт об Архангельской области, где в августе врачу-психиатру дали два года тюрьмы. Его пациент свершил убийство, находясь в психотическом состоянии и был застрелен при задержании. Перед этим врачи перевели пациента на амбулаторное лечение. Решение принималось коллегией, а наказание понёс только лечащий психиатр.

Сообщество врачей расценивает все перечисленные случаи, как врачебные ошибки и настаивает на невиновности коллег, — указано в сообщении.

Кроме того, СПЧ привёл в пример и происшествие в Нижегородской области. Там в сентябре были арестованы два сердечно-сосудистых хирурга. Их обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения. Врачи в 2015 году предложили пациенту самому купить стент для периферийной артерии, которого не было в больнице. Это было необходимо для спасения конечности.

Пациент купил стент, а врачи провели успешную операцию. Через четыре года он решил написать заявление в полицию. Коллеги хирургов считают, что их уголовные дела связаны с активной защитой прав врачей.

Ранее в Минздраве Саратовской области назвали недопустимой ситуацию с транспортировкой пациентов на гемодиализ в УАЗе, заполненном овощами, писал News.ru.