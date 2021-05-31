Медведев раскритиковал наценки за детское кресло в такси

Повышенный тариф на услуги такси с детским креслом содержит явный признак дискриминации. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, передаёт ТАСС
В ходе общественной дискуссии на форуме «Большой семейный совет» он
Дискриминация на самом деле, это правда, — оценил Медведев действия перевозчиков.
Он отметил, что такое положение вещей «кроме возмущения ничего не вызывает».
По словам руководителя Центра социально-культурного развития семьи и молодёжи в столичном районе Перово Татьяны Яковлевой, сейчас недостаточно машин такси в России оборудовано детскими креслами. При этом, когда такая машина появляется, с родителей взимают дополнительную плату за услугу детского удерживающего устройства. Она назвала это «необоснованным налогом на детей» и дискриминацией.
Стоимость поездки родителей с детьми не должна превышать оплаты проезда в такси компании взрослых пассажиров, высказала уверенность Яковлева. Она предложила запретить взымать плату за детское кресло.
В свою очередь председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая в ходе форума лично проверила стоимость заказа такси по Москве с детским креслом и без него. Оказалось, что на одно и то же расстояние стоимость оказалась 600 рублей для пассажиров с ребёнком и 420 рублей для клиентов без детей.
Ранее сообщалось, что Медведев предложил освободить школьников от оплаты проезда в общественном транспорте.