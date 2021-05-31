Медведев раскритиковал наценки за детское кресло в такси

https://static.news.ru/photo/ecbfaebe-c20e-11eb-964c-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Повышенный тариф на услуги такси с детским креслом содержит явный признак дискриминации. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, передаёт ТАСС

В ходе общественной дискуссии на форуме «Большой семейный совет» он согласился с озвученной критикой ситуации, когда такие услуги оказываются дороже, чем обычная поездка. Политик заверил, что «даже не знал» о подобном.

Дискриминация на самом деле, это правда, — оценил Медведев действия перевозчиков.

Он отметил, что такое положение вещей «кроме возмущения ничего не вызывает».

По словам руководителя Центра социально-культурного развития семьи и молодёжи в столичном районе Перово Татьяны Яковлевой, сейчас недостаточно машин такси в России оборудовано детскими креслами. При этом, когда такая машина появляется, с родителей взимают дополнительную плату за услугу детского удерживающего устройства. Она назвала это «необоснованным налогом на детей» и дискриминацией.

Стоимость поездки родителей с детьми не должна превышать оплаты проезда в такси компании взрослых пассажиров, высказала уверенность Яковлева. Она предложила запретить взымать плату за детское кресло.

В свою очередь председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая в ходе форума лично проверила стоимость заказа такси по Москве с детским креслом и без него. Оказалось, что на одно и то же расстояние стоимость оказалась 600 рублей для пассажиров с ребёнком и 420 рублей для клиентов без детей.

Ранее сообщалось, что Медведев предложил освободить школьников от оплаты проезда в общественном транспорте.