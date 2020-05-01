Медведев пожелал премьеру Мишустину скорейшего выздоровления

https://static.news.ru/photo/db3ed754-8b97-11ea-969b-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зампред Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев пожелал заразившемуся коронавирусом премьер-министру Михаилу Мишустину скорейшего выздоровления.

Я искренне желаю всем здоровья, особенно желаю здоровья заболевшим людям в нашей стране, своим коллегам в правительстве, Михаилу Владимировичу Мишустину и вообще всем гражданам нашей страны в этой очень сложной ситуации, — заявил Медведев на совещании по вопросам совершенствования трудового законодательства.

Михаил Мишустин сообщил о своём заражении президенту Владимиру Путину 30 апреля. Он будет находиться в одной из столичных больниц. Всех встречавшихся с премьером изолируют и дополнительно обследуют. Временным главой кабинета министров назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

NEWS.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи о возможной отставке Мишустина.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек.