«Ерунда»: Песков ответил на слухи об отставке Мишустина

https://static.news.ru/photo/b1a9f10e-8b28-11ea-a5ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Правительство России/vk.com

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал информацию о возможной отставке премьер-министра Михаила Мишустина.

Ранее премьер сообщил о том, что заразился коронавирусом и глава государства Владимир Путин подписал указ о назначении исполняющим обязанности премьер-министра страны первого зама Мишустина — Андрея Белоусова. В некоторых СМИ появилась информация о том, что к своим обязанностям глава правительства больше не вернётся.

Это ерунда, — цитирует РИА Новости ответ Пескова на просьбу прокомментировать слухи.

Как писал NEWS.ru ранее, российский премьер Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, рассказал о своём состоянии. По словам политика, у него высокая температура. Чувствует он себя нездоровым.