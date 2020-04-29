В правительстве России произошли неожиданные кадровые перестановки. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что заразился COVID-19 и приостановил исполнение своих обязанностей. Президент Владимир Путин пожелал ему скорейшего выздоровления и назначил временным главой кабинета первого вице-премьера Андрея Белоусова. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, уверены, что принципиальных изменений в работе правительства не произойдёт, а сам Мишустин даже сможет повысить свой рейтинг на фоне сочувствия россиян.

В четверг вечером глава правительства по видеосвязи с президентом сообщил, что у него выявлен коронавирус, и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора он должен соблюдать самоизоляцию и выполнять предписания врачей, чтобы обезопасить коллег.

Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам, — обратился премьер к главе государства.

Мишустин также на своём примере попросил россиян максимально серьёзно отнестись к коронавирусной инфекции и её распространению, порекомендовал в эти майские праздники оставаться дома и соблюдать все необходимые ограничения. В качестве временно исполняющего обязанности он предложил кандидатуру первого вице-премьера Андрея Белоусова.

В свою очередь, Владимир Путин пожелал заболевшему главе правительства скорейшего выздоровления и выразил надежду, что премьер-министр будет оставаться в хорошей рабочей форме и принимать самое активное участие в выработке решений по поддержке граждан и экономики.

Хочу вам сказать: без вашего мнения, без вашего участия эти окончательные решения не будут приниматься, — подчеркнул он.

Все эксперты, опрошенные NEWS.ru, выразили уверенность, что смена главы кабинета никак не отразится на его деятельности, а сам Мишустин продолжит держать руку на пульсе и решать возникающие проблемы.

Думаю, что принципиальных изменений в работе правительства ждать не стоит. Более того, судя по официальной информации, премьер-министр, находясь на самоизоляции, будет держать ситуацию на контроле. И если болезнь будет протекать в лёгкой форме, по факту, продолжать осуществлять руководство как минимум на стратегическом уровне. Полагаю, что не открою большой секрет, если скажу, что для руководителей такого масштаба полноценных больничных, если только это не тяжёлые случаи, не существует. Всё равно приходится держать руку на пульсе и решать возникающие проблемы. Антон Хащенко политолог политолог

В свою очередь, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов заметил, что и раньше во время пандемии правительство, за исключением социального блока, не играло ключевую роль в публичной сфере. По мнению политолога, при консервативном сценарии это замедлит процесс принятия больших решений.

Но многое будет зависеть от того, готов ли Белоусов оставаться в роли временно вышедшего на замену запасного. Хотя он и не лишён страстей, публично ведёт себя всегда системно и лояльно. Михаил Виноградов президент фонда «Петербургская политика» президент фонда «Петербургская политика»

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв также считает, что не стоит рассчитывать на изменение правительственного курса Белоусовым.

Курс определяет президент. Правительство продолжит работать в штатном режиме. Мишустин ранее говорил о прямой поддержке главы государства. И хотя это не было конкретизировано, но было замечено. Константин Калачёв руководитель компании «Политическая экспертная группа» руководитель компании «Политическая экспертная группа»

Более того, по мнению политолога, если всё будет хорошо и через пару недель премьер вернётся в своё кресло, у него будет приличный кредит доверия, а его рейтинг пойдёт вверх на фоне сочувствия россиян.