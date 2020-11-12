Медведев: цена на российскую вакцину от COVID-19 должна быть разумной

https://static.news.ru/photo/43db8278-24f7-11eb-8896-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: scrf.gov.ru

Цена российской вакцины от коронавируса должна быть разумной, а также учитывать интересы как потребителей, так и производителей, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе совещания о мерах по развитию производства вакцин.

Её [стоимость] ещё предстоит рассчитать перед выходом на промышленное производство, которое планируется начать несколько позднее, — отметил он.

По его словам, лекарство необходимо включить в список жизненно важных, что позволит избежать завышения цен.

Политик не исключил политической конкуренции на мировом рынке вакцин от COVID-19. При этом он уверен, что продвижение российского препарата в других странах должно быть вне политики, передаёт ТАСС.

Сейчас в мире будет очень серьёзная конкуренция по этому поводу, она, к сожалению, включает в себя не только экономические элементы конкуренции, но и политические: мы все видим, как ведут себя европейские коллеги и тем более как ведут себя в Америке. Мы исходим из того, что такое взаимодействие должно быть вне политики, — подчеркнул он.

Медведев отметил, что Россия готова делиться своим опытом и сотрудничать со всеми желающими.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний. Сейчас идёт пострегистрационный период испытаний препарата, его проверяют на 40 тысячах добровольцев. Эта фаза завершится до конца 2022 года

Ранее, как писал NEWS.ru, трое медиков из Барнаула, которые были одними из первых привиты российской вакциной «Спутник V», сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщили в управлении печати и массовых коммуникаций Алтайского края. Как считает помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, у медиков в Алтайском крае не успел выработаться иммунитет к коронавирусной инфекции.