В Минздраве объяснили, как могли заразиться привившиеся от COVID-19 врачи

https://static.news.ru/photo/9a181806-23fb-11eb-b30d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов объяснил, как могло получиться, что врачи на Алтае, сделавшие прививку «Спутник V» от коронавируса, смогли заразиться COVID-19.

Он считает, что у медиков в Алтайском крае не успел выработаться иммунитет к коронавирусной инфекции.

Случаи положительных результатов ПЦР-тестирования у лиц, получивших вакцину, как правило, связаны с тем, что к моменту встречи с возбудителем COVID-19 у них не успел сформироваться иммунитет, поскольку прошло недостаточное количество времени с момента вакцинации, — приводит ТАСС слова Кузнецова.

Он напомнил, что вакцина «Спутник V» делается в два этапа: вторая прививка делается через 21 день после первой. Человек может считаться защищённым от коронавируса лишь через три недели после второй инъекции, до этого организм начинает вырабатывать антитела и остаётся уязвимым, подчеркнул представитель Минздрава.

Кузнецов также рекомендовал гражданам, привившимся от коронавируса, продолжать в полной мере соблюдать все меры предосторожности и профилактики, чтобы исключить возможность заражения, особенно в первые три недели после вакцинации.

NEWS.ru писал, что в Алтайском крае три медицинских работника, ранее привитых от коронавируса вакциной «Спутник V», заразились COVID-19 до получения второй инъекции.