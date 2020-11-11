В оперштабе Алтая подтвердили заражение трёх медиков, привитых от COVID-19

https://static.news.ru/photo/348b6276-23fc-11eb-9adf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Алтайском крае три медицинских работника, ранее привитых от коронавируса вакциной «Спутник V», заразились COVID-19 до получения второй инъекции. Это подтвердили в региональном оперштабе по борьбе с заболеванием.

По его данным, всего вакцину получили 42 медика. Всем им была сделана только первая инъекция, вторую они должны были получить спустя три недели. При этом специалисты подчёркивают, что только спустя три недели после второй прививки человек считается «вакцинированным и защищённым от COVID-19». На протяжении всего этого времени после инъекции продолжается процесс формирования иммунитета.

В оперштабе отметили, что у троих инфицированных врачей иммунитет не успел сформироваться, это и стало причиной заражения. Информацию о том, что трое привитых медиков заболели коронавирусом, также подтвердила главный эпидемиолог региона Ирина Переладова. Она предположила, что врачи получили вакцину, уже будучи заражёнными, передаёт ОТР.

Ранее NEWS.ru писал о том, что создатели вакцины «Спутник V» объяснили заражение привитых от коронавируса врачей.