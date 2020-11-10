В Барнауле у привитых вакциной «Спутник V» медиков выявили COVID-19

https://static.news.ru/photo/ac5ab7ac-238e-11eb-8269-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Трое медиков из Барнаула, которые были одними из первых привиты российской вакциной «Спутник V», сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщили в управлении печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

В Алтайском крае три медика из 42, которые первыми поставили прививки от коронавирусной инфекции [вакциной «Спутник V»], заразились коронавирусом. Иммунитет у заболевших медиков, прошедших вакцинирование, вероятно, к моменту встречи с возбудителем COVID-19 сформироваться не успел. Только это могло стать причиной заражения медиков, — приводит ТАСС текст сообщения ведомства.

В управлении также напомнили, что вакцина является двухкомпонентной — вторая инъекция делается через три недели после первой. Таким образом, пациент считается вакцинированным спустя три недели после второй прививки. До этого времени идёт формирование иммунитета.

Как писал NEWS.ru, ранее в Министерстве здравоохранения оценили эффективность вакцины российского производства «Спутник V». По словам директора Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Оксаны Драпкиной, эффективность отечественного препарата в борьбе с инфекцией составляет более 90%.