https://static.news.ru/photo/fb26b79c-7109-11ea-a0f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-инфекционист Больницы скорой медицинской помощи Красноярска Владимир Черных рассказал, что одна из медсестёр учреждения получила положительный результат первого теста на коронавирус.

По его словам, пациентка в настоящий момент лечится в этой же больнице, передаёт «Енисей». Врачи оценивают её состояние как стабильное средней тяжести.

Мы, медики, наиболее часто тесно контактируем с заболевшими, и сегодня у нас, к сожалению, неприятная новость. Мы её, конечно, победим, переживём. Одна из наших медсестёр, у неё первично подтвердился диагноз COVID-19, — сказал он.

Как писал NEWS.ru, распространившийся из Китая коронавирус вызвал мировую пандемию, за три месяца поразив более 600 тысяч человек почти во всех странах. Погибли 27,5 тысячи пациентов, выздоровели 135 тысяч.