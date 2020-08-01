https://static.news.ru/photo/562cb468-d3cd-11ea-9d5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики выявили в Москве 690 случаев COVID-19 за последние сутки. Общее число заболевших за всё время пандемии коронавирусной инфекцией нового типа достигло в столице 242 049.

Из них поправились 180 581 человек (+1413 за минувшие 24 часа). Погибли 4473 (+13 за последние сутки). В активной форме COVID-19 переносят 56 995 граждан, передаёт портал стопкоронавирус.рф.

Медики выявили 5462 новых случая COVID-19 в РФ за последние сутки в 83 регионах. Из них 1356 заражённых (24,8%) переносят недуг без клинических симптомов. Всего в РФ зарегистрировали 845 443 заболевших в 85 субъектах. Также за сутки зафиксировано 95 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 14 058 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru писал, массовая вакцинация граждан России от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) может начаться в октябре 2020 года, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Он добавил, что клинические испытания препарата, разработанного Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, завершились. В данный момент готовится документация для её регистрации.