https://static.news.ru/photo/e901f5bc-d497-11ea-94eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Медики выявили 5427 новых случаев COVID-19 в РФ за последние сутки в 85 регионах страны. Из них 1565 граждан (28,8%) переносят недуг без клинических симптомов.

Всего в стране зарегистрировали 850 870 заражённых коронавирусной инфекцией нового типа в 85 субъектах. За минувшие 24 часа скончались 70 человек. За всё время пандемии от COVID-19 погибли 14 128 заболевших, передаёт портал стопкоронавирус.рф. Кроме того, за последние сутки выздоровели 3649 пациентов. Всего в РФ поправились 650 173 жителя.

В мире за всё время заболели COVID-19 17 853 948 человек. Из них умерли 685 102. Исцелились — 10 560 196. Лидером по числу инфицированных остаются США — 4 620 502. Далее идут Бразилия (2 707 877) и Индия (1 750 723). Россия — на четвёртой строчке.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что опасности возникновения второй волны заражения коронавирусом в Москве практически нет. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что в первую волну распространения инфекции в Москве выявлялось ежедневно около 6,5 тысячи новых случаев заражения. В настоящее время этот показатель в 10 раз ниже.