Медработники рассказали о заблуждениях пациентов, которые они считают не только странными, но и опасными. Чаще всего это касается вопросов гигиены, а также непонимания своего диагноза.
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Ещё один медик рассказывает, что его пациент жаловался на плохое самочувствие из-за того, что бросил пить прописанные на курс лекарства: ему полегчало после первого приёма препаратов и он не счёл нужным пить таблетки дальше.
К числу опасных можно отнести привычку родителей ребёнка с астмой курить при нём, человека, носящего линзы, лизать их, чтобы очистить. Многим приходится разъяснять, что нельзя наедаться перед операцией. Апогеем заблуждений стал случай, когда пациент применял свечи, не снимая с них упаковки.
Ранее News.ru сообщал, что медики Ступинской больницы признали качели самым опасным летним детским развлечением, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области. Специалисты отметили, что опасность грозит в первую очередь проходящим мимо малышам, а не непосредственно качающимся.