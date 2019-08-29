https://static.news.ru/photo/f31bbf14-ca9e-11e9-9565-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Медработники рассказали о заблуждениях пациентов, которые они считают не только странными, но и опасными. Чаще всего это касается вопросов гигиены, а также непонимания своего диагноза.

Врачи поделились соображениями на Reddit. Один из них рассказал, что его пациентка понятия не имела, что интимной близости через шесть часов после рождения ребёнка лучше избежать. Другие пациенты пытались кормить новорождённых сливками для кофе, третьи не знали разницы между пробиотиками и антибиотиками и пытались лечить первыми сифилис.

Ещё один медик рассказывает, что его пациент жаловался на плохое самочувствие из-за того, что бросил пить прописанные на курс лекарства: ему полегчало после первого приёма препаратов и он не счёл нужным пить таблетки дальше.

К числу опасных можно отнести привычку родителей ребёнка с астмой курить при нём, человека, носящего линзы, лизать их, чтобы очистить. Многим приходится разъяснять, что нельзя наедаться перед операцией. Апогеем заблуждений стал случай, когда пациент применял свечи, не снимая с них упаковки.

Ранее News.ru сообщал, что медики Ступинской больницы признали качели самым опасным летним детским развлечением, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области. Специалисты отметили, что опасность грозит в первую очередь проходящим мимо малышам, а не непосредственно качающимся.