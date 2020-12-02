Медик рассказал о ходе лечения отца министра здравоохранения РФ

https://static.news.ru/photo/de670bd4-34a9-11eb-9066-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отец министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко Альберт пошёл на поправку, сообщил главврач больницы № 40 в Екатеринбурге Александр Прудков.

По словам медика, 82-летний пациент страдает рядом тяжёлых хронических болезней. Диагноз СOVID-19 подтвердило лабораторное исследование. На четвёртые сутки после госпитализации Альберта Мурашко перевели в реанимацию инфекционного корпуса в связи с ухудшением самочувствия. Врачам удалось стабилизировать состояние больного.

В настоящее время состояние пациента стабилизировано, оценивается как средней степени тяжести. Пациент находится в обычных условиях. Ему проводится комплексное лечение в соответствии с утверждёнными протоколами, — рассказал порталу URA.RU медик.

Прудков отметил, что в больницу № 40 доставляют больных с тяжёлым течением инфекции и с выраженной сопутствующей патологией. В настоящее время в медучреждении доступно 1065 коек для пациентов с COVID-19.

Персонал больницы оказывает всем пациентам необходимое внимание и заботу. Опыт работы с пациентами с COVID-19 показывает важность раннего начала лечения, а при ухудшении состояния и осложнённом течении необходима госпитализация, — пояснил главврач.

Мать главы Минздрава переболела коронавирусной инфекцией во время первой волны пандемии.

1 декабря Михаил Мурашко в ходе заседания Координационного совета по борьбе с COVID-19 отметил, что ситуация с распространением коронавируса в нескольких регионах вызывает наибольшую тревогу. Среди них — Санкт-Петербург и Калининградская область. При этом в 17 субъектах количество свободных коек составляет менее 5%, писал NEWS.ru.