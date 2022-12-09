Медик рассказал, как не навредить организму закаливанием Медик Оганнисян: закаливание нужно проводить постепенно, чтобы не навредить организму

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Процесс закаливания организма должен проходить осторожно и поэтапно, чтобы не навредить организму, рассказал «Радио 1» медик Мкртыч Оганнисян. По его словам, нельзя сразу окунаться в ледяную воду, иначе могут произойти нарушения иммунитета и срыв адаптационных механизмов организма. Помимо того, неправильное закаливание способно привести к заболеванию отитом, пневмонией и различными инфекциями.

Закаливание начинается с простых вещей. Это могут быть солнечные ванны, обтирание снегом. Нужен постепенный, поэтапный подход. Сначала можно по утрам и вечерам умывать холодной водой лицо, руки, потом постепенно можно углубляться, зимой выходить обтираться снегом. Нужно делать шаг за шагом, и впоследствии можно будет купаться в холодной воде, — сказал Оганнисян.

Эксперт уточнил, что закаливание противопоказано людям с хроническими заболеваниями нервной и сердечно-сосудистой системы. Он добавил, что в простуженном состоянии закаливаться не стоит.

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