МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и граде в Москве

https://static.news.ru/photo/3f94faee-aa3d-11ea-b857-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во вторник, 9 июня, столица окажется под ударом непогоды. Москвичей ожидают грозы с градом и ливни. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

Согласно прогнозам синоптиков Росгидромета, до 21:00 мск в Москве местами ожидается дождь, гроза, град. При грозе усиление ветра порывами до 15 м/с, — отметили в ведомстве.

По возможности грозу лучше переждать дома, а если она застигнет на улице, то ни в коем случае нельзя прятаться под одиночными деревьями, предупредили в МЧС. Что касается автолюбителей, то им настоятельно рекомендуют соблюдать правила дорожного движения во время разгула стихии.

Как писал NEWS.ru, ранее Росгидромет сообщил о резком потеплении в некоторых российских регионах.