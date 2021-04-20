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Москвичей предупредили о сильном ветре и мокром снеге почти на сутки

14:58, 20 апреля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство чрезвычайных ситуаций выступило с экстренным предупреждением об ухудшении погоды в Москве, оно будет действовать до 12:00 21 апреля. В столице ожидаются дожди и мокрый снег.

Экстренное предупреждение МЧС: с 15:00 сегодня до 12:00 часов завтра в Москве местами ожидается дождь с мокрым снегом, ветер порывами до 15 метров в секунду, — цитирует сообщение телеканал «360».

Ведомство заявило о возможном ухудшении видимости, что может повлечь осложнения ситуации на дорогах. Водителей призывают соблюдать бдительность за рулём, а также не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями.

Ранее синоптики рассказали о погоде в столице в майские праздники. Особого тепла москвичам в первые дни мая ожидать не стоит. Температура днём вряд ли будет подниматься выше +10 градусов. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Она также подтвердила слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда об ожидаемом похолодании в столице на текущей неделе и осадках, включая мокрый снег.

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