Мавзолей Ленина будет закрыт для посетителей весь февраль

Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве будет закрыт для посещения весь февраль из-за проведения профилактических работ, передаёт «Интерфакс» со ссылок на пресс-службу ФСО. Подобного рода профилактические работы проходят раз в два года. Последняя профилактика состоялась в марте 2020 года.

В связи с проведением профилактических работ в период с 1 по 28 февраля 2022 года допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина осуществляться не будет, — сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал возникающие в обществе споры о захоронении тела Ленина. В разговоре с NEWS.ru политик попросил не «болтать на эту тему», чтобы не провоцировать «ещё одну войну», потому что Россию «и так окружили горячими точками».

Зюганов также отметил, что Ленин на Красной площади захоронен по православным канонам. Тем не менее Русская православная церковь неоднократно выступала за перенос тел у стен Кремля. По мнению представителей церкви, умершие должны найти покой.

Политик добавил, что считает кощунственным заниматься такими вопросами, когда в стране такая большая разница между богатыми и бедными.