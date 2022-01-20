Зюганов призвал не кликать «ещё одну войну» из-за похорон Ленина

Глава КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал возникающие в обществе споры о захоронении тела Ленина. В разговоре с NEWS.ru политик попросил не «болтать на эту тему», чтобы не провоцировать «ещё одну войну», потому что Россию «и так окружили горячими точками».

Это решение (о помещении тела Ленина в мавзолей. — NEWS.ru) принято государственными органами, всем народом, всеми советами. Когда война против вас идёт, не затевайте войну за Красную площадь, — отрезал лидер КПРФ.

Зюганов также отметил, что Ленин на Красной площади и сейчас захоронен по православным канонам. Тем не менее Российская православная церковь неоднократно выступала за перенос тел у стен Кремля. По мнению представителей церкви, умершие должны найти покой.