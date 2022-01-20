18+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Зюганов призвал не кликать «ещё одну войну» из-за похорон Ленина

06:47, 21 января 2022
Зюганов призвал не кликать «ещё одну войну» из-за похорон Ленина Геннадий Зюганов Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Глава КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал возникающие в обществе споры о захоронении тела Ленина. В разговоре с NEWS.ru политик попросил не «болтать на эту тему», чтобы не провоцировать «ещё одну войну», потому что Россию «и так окружили горячими точками».

Это решение (о помещении тела Ленина в мавзолей. — NEWS.ru) принято государственными органами, всем народом, всеми советами. Когда война против вас идёт, не затевайте войну за Красную площадь, — отрезал лидер КПРФ.

Зюганов также отметил, что Ленин на Красной площади и сейчас захоронен по православным канонам. Тем не менее Российская православная церковь неоднократно выступала за перенос тел у стен Кремля. По мнению представителей церкви, умершие должны найти покой.

Ранее лидер КПРФ пояснял журналистам, что тело лежит в склепе ниже уровня земли на два метра. Таких склепов, по словам Зюганова, в мире около сотни. Политик добавил, что считает кощунственным заниматься такими вопросами, когда люди в стране такая большая разница между богатыми и бедными. Зюганов назвал это «кощунством».

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео