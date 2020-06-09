Матвиенко: при выходе с карантина нужно учитывать особенности школ

https://static.news.ru/photo/ef09fc56-aa36-11ea-8d04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При выходе российских школ из режима карантина необходимо учитывать возможности образовательных учреждений, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По её словам, предложенная Роспотребнадзором система «плавающего» расписания подходит не всех заведениям.

Такой режим можно организовать в небольшой посёлковой школе, а в столичной это вызовет неудобства.

Чтобы подобные дилеммы не множились, и санитарная безопасность, которая чрезвычайно важна в этих условиях, не ставила под угрозу образовательный процесс, к разработке требований нужно подходить вдумчиво и ответственно, — сказала Матвиенко на совещании с членами Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и представителями регионов РФ.

8 июня мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил отмену ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, с 9 июня 2020 года. В частности, будет отменён режим самоизоляции и пропускная система. Также будет снят график прогулок. Салоны красоты, парикмахерские, фотоателье и ветеринарные клиники смогут возобновить свою работу.

Как ранее писал NEWS.ru, цифровизация образования необходима для уменьшения бюрократических процедур при переходе с одной ступени обучения на другую.