Матвиенко поддержала переход к «умной региональной ипотеке»

https://static.news.ru/photo/7d11df30-9bc9-11eb-95bf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает перейти к «умной региональной ипотеке», которая будет зависеть от социального и экономического положения конкретного российского региона. Об этом она заявила в ходе встречи с представителями региональных банков с участием главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Мы считаем, что для дальнейшего развития сегмента льготной ипотеки нужно переходить к так называемой умной региональной ипотеке, где условия кредита зависели бы от объективной ситуации на рынке жилья и особенностей социально-экономического положения в конкретном субъекте РФ, — приводит газета «Известия» слова Матвиенко.

Она добавила, что меры не должны приводить к росту цен на жильё и что нужно развивать льготное ипотечное кредитование для индивидуального жилищного строительства. По словам Матвиенко, это является актуальным и для регионов, и для сельской местности, и для семей с детьми.

Как сообщал NEWS.ru, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что потенциал для дальнейшего роста ипотечного кредитования в стране сохраняется. Ранее в правительстве России заявили, что совместно с ЦБ РФ примут решение по продлению льготной ипотеки до 1 июля.

Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что в регионах с перегретым спросом льготная ипотека не будет продлена до того момента, пока не появится достаточный объём предложений. Власти в целом поддерживают продление этой программы, но их беспокоит ситуация, когда цены на жильё растут в отсутствие предложения.