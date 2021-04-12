ЦБ считает, что потенциал для роста ипотечного кредитования сохраняется

https://static.news.ru/photo/d140f2c2-9b96-11eb-8200-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Потенциал для дальнейшего роста ипотечного кредитования сохраняется. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече с представителями региональных банков.

Мы действительно обсуждаем судьбу льготных программ ипотеки, но в целом мы видим, что ипотечное кредитование, конечно, имеет потенциал роста, — отметила Набиуллина.

Ранее в правительстве России заявили, что совместно с ЦБ РФ примут решение по продлению льготной ипотеки до 1 июля. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что в регионах с перегретым спросом льготная ипотека не будет продлена до того момента, пока не появится достаточный объём предложений. Власти в целом поддерживают продление этой программы, но их беспокоит ситуация, когда цены на жильё растут в отсутствии предложения. Хуснуллин подчеркнул, что допускать такого нельзя.

Как писал NEWS.ru, эксперты считают, что рост платежей по ипотеке вырастет до 40% после отмены льгот. Итоговая стоимость кредита может увеличится до 13%. Так, после отмены субсидированной ставки на новостройки ипотека на 15 лет с первоначальным взносом в размере 15% вырастет с 5,85% до 8%. Итоговая стоимость квартиры при этом увеличится с учётом переплаты почти на 13%.