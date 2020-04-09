Матвиенко не исключила введение требований к упаковке в доставках

https://static.news.ru/photo/4584ff98-7b2c-11ea-b86c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о возможных законодательных изменениях в связи с пандемией коронавируса. По её словам, рост объёмов доставки может привести к необходимости введения требований к упаковке.

В связи с ростом отрасли увеличились темпы потребления пластика написала она в своём блоге на сайте СФ. Может возникнуть необходимость более жёстко определить требования к одноразовой посуде, упаковочному материалу и ограничить использование пластиковых пакетов.

Сделать обязательным повсеместно переход к раздельному сбору мусора и его максимальной переработке, экологически безопасной утилизации. Это задача тоже не второстепенная, — добавила она.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» рассказали о возможности заражения коронавирусом через еду. Согласно их заключению, продукты питания в магазинах могут представлять потенциальную опасность. В первую очередь это касается овощей и фруктов.