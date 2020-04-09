Матвиенко не исключила введение требований к упаковке в доставках

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о возможных законодательных изменениях в связи с пандемией коронавируса. По её словам, рост объёмов доставки может привести к необходимости введения требований к упаковке.
В связи с ростом отрасли увеличились темпы потребления пластика
Сделать обязательным повсеместно переход к раздельному сбору мусора и его максимальной переработке, экологически безопасной утилизации. Это задача тоже не второстепенная, — добавила она.
Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» рассказали о возможности заражения коронавирусом через еду. Согласно их заключению, продукты питания в магазинах могут представлять потенциальную опасность. В первую очередь это касается овощей и фруктов.
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