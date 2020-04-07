Россиян предупредили о риске заразиться коронавирусом через еду

https://static.news.ru/photo/a61d2a42-7893-11ea-9801-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» рассказали о возможности заражения коронавирусом через еду. Согласно их заключению, продукты питания в магазинах могут представлять потенциальную опасность. В первую очередь, это касается овощей и фруктов.

Теоретически, если больной человек чихнёт на яблоко, а вы сразу после этого яблоко съедите, риск [подхватить коронавирус] есть, — заверили специалисты, подчеркнув при этом, что на практике то всё-таки маловероятно

Специалисты призвали тщательно мыть фрукты и овощи водой. Такая же проблема возникает при покупке продуктов в упаковках например, молока, йогурта или бутылки воды. Если покупатель потрогал их, а затем коснулся лица, то он также может заразиться. Однако, по словам специалистов, вероятность инфицирования таким способом крайне мала, передаёт Lenta.ru.

Чтобы снизить риск заражения, нужно подвергать все продукты термообработке. По мнению экспертов, вирус погибает за 1-3 минуты при температуре 149 градусов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что использование людьми медицинских масок способно повлиять на снижение темпов распространения коронавируса. Исследование в Гонконгском университете провела международная группа учёных. Ей удалось установить пользу масок. Так, их ношение серьёзно снизило количество частиц различных вирусов, обнаруженных в каплях выдыхаемого воздуха пациентами.