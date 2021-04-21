Матвиенко назвала сроки принятия законов для реализации послания Путина

https://static.news.ru/photo/c86064da-a2b2-11eb-8379-96000091f725_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: kremlin.ru

Все первоочередные законы, которые необходимы для реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, планируется принять до конца весенней сессии, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

По её словам, в четверг, 22 апреля, парламент обсудит меры, которые нужно принять по озвученным в послании вопросам социальной и региональной политики, чтобы обеспечить принятие необходимых законов в весеннюю сессию. Остальные вопросы будут решаться в осеннюю сессию.

Затягивать нельзя, нельзя откладывать, нужна динамичная, слаженная работа всех уровней власти, — подчеркнула она в эфире «России 24».

Матвиенко добавила, что Госдума и Совфед согласуют свои действия для принятия соответствующих законов.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что тайны из послания Владимира Путина Федеральному собранию никто не делал.

Путин 21 апреля в 17-й раз выступил с посланием Федеральному собранию. Его главной темой стали внутренние вопросы: здравоохранение, социальная политика и экономика. Президент также затронул тему безопасности и внешней политики.