Матвиенко назвала сроки принятия законов для реализации послания Путина

Все первоочередные законы, которые необходимы для реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, планируется принять до конца весенней сессии, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
По её словам, в четверг, 22 апреля, парламент обсудит меры, которые нужно принять по озвученным в послании вопросам социальной и региональной политики, чтобы обеспечить принятие необходимых законов в весеннюю сессию. Остальные вопросы будут решаться в осеннюю сессию.
Затягивать нельзя, нельзя откладывать, нужна динамичная, слаженная работа всех уровней власти, — подчеркнула она в эфире «России 24».
Матвиенко добавила, что Госдума и Совфед согласуют свои действия для принятия соответствующих законов.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что тайны из послания Владимира Путина Федеральному собранию никто не делал.
Путин 21 апреля в 17-й раз выступил с посланием Федеральному собранию. Его главной темой стали внутренние вопросы: здравоохранение, социальная политика и экономика. Президент также затронул тему безопасности и внешней политики.