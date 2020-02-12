https://static.news.ru/photo/59420be8-4e3b-11ea-9460-fa163e074e61_660.jpg Фото: mirafoto/imageBROKER.com/Global Look Press

Право на получение материнского капитала предлагают распространить на мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребёнка. Такую поправку рекомендовал к принятию комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Соответствующее изменение планируется внести в статью 3 закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Поправка предусматривает выплату отцу-одиночке, воспитывающему усыновлённого ребёнка, в размере 466 тыс. 617 рублей.

В том случае, если какая-то беда в семье, а папа — единственный родитель ребёнка, он имеет такие же права, потому что это и называется материнским или семейным капиталом, — пояснила ТАСС первый зампред комитета Ольга Окунева.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минтруде предложили выделить в 2020–2022 годах на выплаты маткапитала 1,5 трлн рублей. Средства будут направлены на расширение программы на первого ребёнка и увеличение выплаты на второго.