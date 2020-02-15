https://static.news.ru/photo/d0062364-5006-11ea-8634-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России внесло коррективы в порядок использования средств материнского капитала для улучшения жилищных условий. Теперь эти деньги можно направлять на эскроу-счета для приобретения недвижимости.

Как сказано в пояснении к постановлению, опубликованному на сайте кабмина, это связано с изменениями на рынке долевого строительства, которые произошли ещё в 2019 году.

Принцип оплаты будущего жилья дольщиками был кардинально обновлён с 1 июля. Застройщикам запретили напрямую привлекать деньги россиян. Они обязаны хранить их на специальных банковских счетах эскроу, а строительство вести за кредитные средства. Воспользоваться финансами покупателей квартир можно только после ввода объекта в эксплуатацию.

Несмотря на нововведение, такой принцип оплаты квадратных метров до сих пор не был отражён в правилах использования материнского капитала, что делало крайне затруднительным покупку жилья на стадии строительства. Теперь этот пробел устранили.

При этом материнский капитал можно использовать как полностью, так и частично.

Ранее эксперты проанализировали, насколько повлияет инициатива выдавать материнский капитал уже на первого ребёнка на рынок жилья. По данным экономистов, выплата хотя и поможет молодым семьям, мало отразится на стоимости недвижимости, писал NEWS.ru.