Правительство России внесло коррективы в порядок использования средств материнского капитала для улучшения жилищных условий. Теперь эти деньги можно направлять на эскроу-счета для приобретения недвижимости.
Как сказано в пояснении к постановлению,
Принцип оплаты будущего жилья дольщиками был кардинально обновлён с 1 июля. Застройщикам запретили напрямую привлекать деньги россиян. Они обязаны хранить их на специальных банковских счетах эскроу, а строительство вести за кредитные средства. Воспользоваться финансами покупателей квартир можно только после ввода объекта в эксплуатацию.
Несмотря на нововведение, такой принцип оплаты квадратных метров до сих пор не был отражён в правилах использования материнского капитала, что делало крайне затруднительным покупку жилья на стадии строительства. Теперь этот пробел устранили.
При этом материнский капитал можно использовать как полностью, так и частично.
Ранее эксперты проанализировали, насколько повлияет инициатива выдавать материнский капитал уже на первого ребёнка на рынок жилья. По данным экономистов, выплата хотя и поможет молодым семьям, мало отразится на стоимости недвижимости, писал NEWS.ru.
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