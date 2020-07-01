Материалы проверки по инциденту с журналистом Френкелем передадут в СК

https://static.news.ru/photo/c9cf925e-bbbe-11ea-b716-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МВД передаст СК материалы проверки по инциденту с корреспондентом «Медиазоны» Давидом Френкелем, произошедшему на избирательном участке в Санкт-Петербурге. Об этом заявил первый заместитель главы ведомства Александр Горовой.

До получения официальных документов из медицинских учреждений Санкт-Петербурга по степени тяжести и травме, той или иной, по отношению к гражданину Френкелю было принято решение: для эффективной проверки направить этот материал в Следственный комитет с учетом исключения трактования какой-либо корпоративной солидарности и оценки деятельности нашего сотрудника, — сообщил Горовой, слова которого приводит РИА Новости.

Он также добавил, что ведомство предоставит дополнительные материалы с другими инцидентами, связанными с Френкелем, датированные 2016 годом.

Инцидент произошёл на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге. По словам Давида Френкеля, представитель правоохранительных органов заломил его руку и ударил по ней кулаком. Рядом были «очень подозрительные наблюдатели», один из которых наступил корреспонденту на ногу, а затем схватил за повреждённую руку. Врачи диагностировали у сотрудника СМИ перелом.

Начальник управления информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу Вячеслав Степченко заявил, что опровергает факт нападения, и назвал случившееся «удалением гражданина». По его словам, к полицейским обратился председатель избирательного участка и попросил удалить гражданина, который «препятствует их работе». Санкт-Петербургская избирательная комиссия проводит проверку по факту инцидента на избирательном участке. Губернатор Александр Беглов назвал случившееся проявлением «излишней рьяности, одержимости, избыточного энтузиазма». Френкелю должны прооперировать руку, он больше месяца не сможет работать фотографом.

Ранее NEWS.ru писал, что Союз журналистов Петербурга осудил инцидент с Френкелем. По мнению членов союза, это не что иное, как воспрепятствование профессиональной деятельности. Они потребовали провести прокурорскую проверку.