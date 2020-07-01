Беглов об инциденте с журналистом: мы все живые люди, поэтому такое бывает

https://static.news.ru/photo/5b65e712-bb75-11ea-a451-fa163e074e61_660.jpg Александр Беглов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов высказался о конфликте на участке для голосования, в результате которого журналист издания «Медиазона» Давид Френкель получил травму.

По его словам, сейчас многие испытывают усталость, при этом у каждого человека свой характер и эмоциональный настрой.

Иногда бывает излишняя рьяность, одержимость, избыточный энтузиазм. Мы все живые люди, поэтому такое бывает, — заявил он.

При этом Беглов отметил, что фиксируются и провокации против членов избирательной комиссии, однако на пятимиллионный город таких случаев мало. Губернатор выразил надежду, что последний день голосования пройдёт спокойно и безопасно.

В целом, считает он, голосование в Петербурге проходит «более-менее нормально», однако не без эмоций.

Есть излишняя эмоциональность. У нас 1899 участковых избирательных комиссий, порядка 20 тысяч членов комиссий, около 15 тысяч наблюдателей, представители СМИ, международные наблюдатели, — пояснил Беглов.

Губернатор добавил, что всё это — «огромная гвардия», так что на некоторых избирательных участках «бывает тесновато».

Сам Беглов проголосовал 1 июля на избирательном участке в Василеостровском районе. Он пришёл в маске и перчатках, а члены УИК, помимо основных средств защиты, были одеты в защитные халаты, передаёт «Интерфакс».

Ранее мать корреспондента «Медиазоны» сообщила, что журналисту проводят операцию. Врачи НИИ Джанелидзе диагностировали у мужчины повреждение средней кости плеча с повреждением лучевого нерва. Кроме того, сотрудник СМИ больше месяца не сможет работать фотографом.

Инцидент произошёл на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге. По словам журналиста, представитель правоохранительных органов заломил его руку и ударил по ней кулаком. Рядом были «очень подозрительные наблюдатели», один из которых наступил корреспонденту на ногу, а затем схватил за повреждённую руку. Врачи диагностировали у сотрудника СМИ перелом.

Начальник управления информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу Вячеслав Степченко заявил, что опровергает факт нападения, и назвал случившееся «удалением гражданина». По его словам, к полицейским обратился председатель избирательного участка и попросил удалить гражданина, который «препятствует их работе». Санкт-Петербургская избирательная комиссия проводит проверку по факту инцидента на избирательном участке.

Из-за пандемии коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Основной закон РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно всю неделю с 25 июня по 1 июля.

В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. Голосование продлится до 1 июля.