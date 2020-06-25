В РФ началось голосование по поправкам в Конституцию

https://static.news.ru/photo/945cf2c8-b6bf-11ea-8a02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вадим Скрябин/ТАСС

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию России началось в стране 25 июля.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте мэра Москвы. Согласно ему, столичные избирательные участки уже открылись. Для участия в голосовании достаточно прийти на участок или известить избирком о желании проголосовать вне помещения.

Для жителей Москвы и Нижегородской области с 25 июня доступна возможность электронного дистанционного голосования.

В бюллетенях избирателям предлагается только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. Голосование продлится до 1 июля.

В начале недели российский президент Владимир Путин снова заявил о том, что поправки в Основной закон вступят в силу только в том случае, если граждане их поддержат.

Общероссийское голосование по этому вопросу было назначено на 22 апреля, но из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране на фоне пандемии коронавируса его перенесли. Позже Путин объявил, что голосование пройдёт 1 июля.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в связи с проведением 1 июля голосования по поправкам в Конституцию РФ россиян ждёт вторая подряд сокращённая рабочая неделя. Об этом напомнили в пресс-службе Роструда. По её данным, работа в этот день будет оплачена в двойном размере, а для отдыхающих оплата труда за июль не снижается. Это связано с тем, что на день голосования будут распространяться те же нормы Трудового кодекса, касающиеся оплаты труда работников, что и на праздничные дни.