Союз журналистов Петербурга осудил инцидент с Френкелем

https://static.news.ru/photo/36f8d950-bb95-11ea-9946-fa163e074e61_660.jpg Фото: spbs/vk.com

Инцидент с журналистом «Медиазоны» Давидом Френкелем — это не что иное, как воспрепятствование профессиональной деятельности, следует из официального обращения Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области к прокурору города Сергею Литвиненко.

Союз расценивает случившееся в том числе и как воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста, — говорится в обращении, опубликованном на сайте союза.

В связи со случившимся члены союза требуют провести прокурорскую проверку инцидента, произошедшего 30 июня 2020 года. Проведение проверки также поддержал уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов.

Инцидент произошёл на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге. По словам Давида Френкеля, представитель правоохранительных органов заломил его руку и ударил по ней кулаком. Рядом были «очень подозрительные наблюдатели», один из которых наступил корреспонденту на ногу, а затем схватил за повреждённую руку. Врачи диагностировали у сотрудника СМИ перелом.

Начальник управления информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу Вячеслав Степченко заявил, что опровергает факт нападения, и назвал случившееся «удалением гражданина». По его словам, к полицейским обратился председатель избирательного участка и попросил удалить гражданина, который «препятствует их работе». Санкт-Петербургская избирательная комиссия проводит проверку по факту инцидента на избирательном участке. Френкелю должны прооперировать руку, он больше месяца не сможет работать фотографом.

Ранее NEWS.ru писал, что «Эхо Москвы» потребовало наказать избившего журналиста полицейского.