«Эхо Москвы» потребовало наказать избившего журналиста полицейского

https://static.news.ru/photo/e0d3a66c-bb8b-11ea-a62a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Корреспонденты радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге» выступили в поддержку журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля, которому полицейский сломал руку на избирательном участке.

Требуем полного и беспристрастного расследования всех обстоятельств происшествия, в результате которого наш коллега оказался на операционном столе. И наказания тех, кто позволил себе вопреки закону применить силу и воспрепятствовать работе журналиста, — говорится в сообщении на сайте издания.

По мнению корреспондентов радиостанции, Френкель стал жертвой полицейского и правового беспредела. Кроме того, сотрудники «Эха Москвы» призвали коллег присоединиться к их требованиям, чтобы произвол в отношении делающих свою работу журналистов прекратился.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов высказался о конфликте на участке для голосования, в результате которого журналист издания «Медиазона» Давид Френкель получил травму. По его словам, сейчас многие испытывают усталость, при этом у каждого человека свой характер и эмоциональный настрой. В целом, считает он, голосование в Петербурге проходит «более-менее нормально», однако не без эмоций.

Ранее мать корреспондента «Медиазоны» сообщила, что журналисту проводят операцию. Врачи НИИ Джанелидзе диагностировали у мужчины повреждение средней кости плеча с повреждением лучевого нерва. Кроме того, сотрудник СМИ больше месяца не сможет работать фотографом.

Инцидент произошёл на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге. По словам журналиста, представитель правоохранительных органов заломил его руку и ударил по ней кулаком. Рядом были «очень подозрительные наблюдатели», один из которых наступил корреспонденту на ногу, а затем схватил за повреждённую руку. Врачи диагностировали у сотрудника СМИ перелом.

Начальник управления информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу Вячеслав Степченко заявил, что опровергает факт нападения, и назвал случившееся «удалением гражданина». По его словам, к полицейским обратился председатель избирательного участка и попросил удалить гражданина, который «препятствует их работе». Санкт-Петербургская избирательная комиссия проводит проверку по факту инцидента на избирательном участке, писал NEWS.ru.

Из-за пандемии коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Основной закон РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно всю неделю с 25 июня по 1 июля.

В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. Голосование продлится до 1 июля.