Мать подозреваемого в тройном убийстве в Гае предположила у него безумие

Мать подозреваемого в расправе над тремя студентками в городе Гае считает, что виной всему долгие годы, проведённые в тюрьме. Женщина не понимает, что могло подтолкнуть сына к новому преступлению, и не знает, «что у него в голове», рассказала она телеканалу «360».

Подозреваемый в жестоком убийстве девушек Александр Лазарев освободился из колонии только в июле. Он отсидел девять лет за убийство владельца одного из баров.

У него крыша, что ли, поехала... Девять лет даром не прошли, ничего хорошего не было в этой тюрьме. Какие они оттуда выходят? Я не знаю, что у него в голове, — говорит женщина.

Известно, что после освобождения он жил вместе с семьёй в Гае. С супругой он познакомился, когда ещё был за решёткой. Там же они поженились.

Как ранее сообщал Life, за годы заключения Лазарев пятнадцать раз нарушал режим содержания, за что часто отправлялся в ШИЗО. Из психологической характеристики следует, что эксперты прогнозировали в отношении него «среднюю вероятность рецидива преступлений и средний уровень адаптации на свободе».

Сообщалось, что после задержания подозреваемый на три часа впал в кому. Мужчине сделали капельницу и он пришёл в адекватное состояние. Известно, что его ещё не допрашивали. Сам он говорит, что в момент убийства не понимал, что творит. Детальные сведения о его вменяемости может дать психиатрическая экспертиза.

Причастность мужчины к убийству трёх студенток медколледжа подтвердили результаты молекулярно-генетической экспертизы.