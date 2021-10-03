Подозреваемый в убийстве студенток в Гае вышел из «комы»

Подозреваемый в убийстве трёх студенток медицинского вуза в Гае Оренбургской области Александр Лазарев вышел из «комы». Мужчине сделали капельницу и он пришёл в адекватное состояние после трёх часов отсутствия реакции на внешние раздражители, пишет SHOT.

Он смог самостоятельно встать на ноги. Его уже увезли в отдел полиции. Медики предполагают, что могли сказаться психосоматические симптомы, однако правоохранители считают, что «кома» была спектаклем.

Допрос подозреваемого пока не состоялся. Тем не менее Лазарев рассказал правоохранителям, что изначально студентки якобы сами позвали его присоединиться к вечеринке. По его словам, в момент убийства он не понимал, что творит. Правда, психиатрическая экспертиза сможет дать более детальные сведения о его вменяемости.

Александр Лазарев подозревается в убийстве трёх студенток медколледжа — 17, 18 и 19 лет. Причастность мужчины к преступлению подтвердили результаты молекулярно-генетической экспертизы. Ход расследования контролирует глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Известно, что Лазарев ранее уже был судим. Из мест лишения свободы он вышел минувшим летом. Наказание мужчина отбывал за убийство директора бара в Орске.

Ранее появились подробности убийства студенток медицинского колледжа в Гае Оренбургской области. На их телах нашли следы сексуального насилия. Также перед этим девушек, по всей видимости, напоили снотворным, следует из предварительных данных экспертизы. Когда жертв маньяка нашли, они были голыми.