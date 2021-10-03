Усыпили и изнасиловали: появились подробности убийства студенток в Гае

Издание «Гай.рф» сообщило о новых подробностях убийства студенток медицинского колледжа в Гае Оренбургской области. На их телах нашли следы сексуального насилия. Также перед этим девушек, по всей видимости, напоили снотворным, следует из предварительных данных экспертизы. Когда жертв маньяка нашли, они были голыми.

По версии правоохранительных органов, мотивом для преступления стала сексуальная девиация подозреваемого. Согласно новой картине произошедшего, мужчина напоил девушек снотворным, изнасиловал, а затем устроил пожар, чтобы избавиться от улик.

Александр Лазарев подозревается в убийстве трёх студенток медколледжа — 17, 18 и 19 лет. Причастность мужчины к преступлению подтвердили результаты молекулярно-генетической экспертизы. Ход расследования контролирует глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Известно, что Лазарев ранее уже был судим. Из мест лишения свободы он вышел минувшим летом. Наказание мужчина отбывал за убийство директора бара «Апельсин» в Орске.

Ранее МВД опубликовало видео погони за подозреваемым в убийстве студенток.