МВД опубликовало видео погони за подозреваемым в убийстве студенток в Гае

Кадры преследования Александра Лазарева, подозреваемого в тройном убийстве в городе Гае Оренбургской области, опубликованы на сайте МВД России. Сначала он пытался скрыться от полицейских на автомобиле, затем бросил его и решил бежать, но был задержан.

На видео видно, как сотрудники патрульно-постовой службы преследуют автомобиль подозреваемого в убийстве трёх студенток медицинского колледжа в Оренбургской области.

Подробности преследования и задержания рассказали полицейский-водитель второй роты ОБ ППСП старший сержант полиции Иван Лисин и командир взвода второй роты ОБ ППСП лейтенант полиции Серикжан Аймухамбетов. По их словам, они обнаружили подозреваемого на территории детского садика. Причём тот представился сторожем дошкольного образовательного учреждения, но когда один из правоохранителей начал приближаться к предполагаемому злоумышленнику, Лазарев бросился бежать.

Накануне также было опубликовано видео его задержания. На кадрах видно, что мужчину ведут более 10 полицейских.

Лазарев подозревается в убийстве трёх студенток медицинского колледжа в городе Гае Оренбургской области. Причастность мужчины к преступлению подтвердили результаты молекулярно-генетической экспертизы.