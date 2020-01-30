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Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала, что мать оставленных в аэропорту Шереметьево детей скрывала их наличие от своего нового жениха. Женщина рассказывала возлюбленному, что они приёмные.

Она не встречалась с детьми с весны 2019 года, передаёт РИА Новости. Омбудсмен заявила о системных проблемах в работе органов системы профилактики в Хабароском крае. Так, во время поездки в регион Кузнецова обнаружила, что однажды мать оставила их в детском саду, после чего малыши попали в социально-реабилитационный центр.

Никаких действий дальше предпринято не было, кипятком их обваривали — никаких действий дальше не было, сигналы в полицию поступали — никаких действий дальше не было, — подчеркнула она.

26 января прилетевший в Москву из Хабаровска мужчина оставил двоих сыновей пяти и семи лет в аэропорту Шереметьево. При братьях обнаружили записку, в которой отец написал, что ему нечем кормить детей, и попросил отправить их в приют. Личность мужчины была установлена — выяснилось, что он воспитывал сыновей в одиночестве. Мать мальчиков не жила с ними после развода с мужем и не знала о случившемся в Шереметьево. После инцидента она заявила о желании забрать сыновей.

Как писал NEWS.ru, оставленных в аэропорту Шереметьево детей могут передать бабушке и дедушке по материнской линии. Об этом сообщила министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова.