Мать 9-летней студентки МГУ пообещала защищать её права «всеми способами»

Мать девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Наталья Теплякова заявила NEWS.ru, что семья намерена защищать права дочери «всеми доступными способами». Таким образом она прокомментировала призыв члена СПЧ Александра Асмолова приостановить обучение ребёнка в московском вузе в связи с рисками нарушения психического и психофизиологического развития.

Вы знаете, мы пока это не комментируем. Законодательно мы остаёмся в правовом поле. Мы защищаем интересы ребёнка всеми доступными нам способами. Это наш ответ, — отметила Теплякова.

Она подчеркнула, что Новый год Алиса Теплякова встретит «в кругу семьи», однако подробности обучения, в частности зимней сессии, раскрыть отказалась.

Это персональные данные ребёнка, мы это не обсуждаем, — подытожила Наталья Теплякова.

Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Александр Асмолов призвал приостановить обучение девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой в вузе в связи с рисками нарушения психического и психофизиологического развития. В открытом письме, адресованном уполномоченным лицам и выложенном на странице Facebook, психолог призвал прекратить этот «неапробированный эксперимент».

Ранее органы опеки не увидели угрозы жизни и здоровью Тепляковой, однако уполномоченный по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова планирует направить в «адрес ответственных лиц» письмо с правовой оценкой сложившихся обстоятельств и возможных социально-психологических рисков, которым подвергается Алиса.