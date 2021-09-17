Массовый вброс на выборах в Брянской области зафиксировали на видео

Примерно 300 бюллетеней вбросили в посёлке Клетня Брянской области на выборах в Госдуму, сообщили в местном отделении КПРФ. Партия опубликовала запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как люди кидают в урну множество бюллетеней. Члены избиркома, утверждают в КПРФ, переодевались в подсобке в чужую одежду, чтобы голосовать за других людей.

Воспользовавшись тем, что независимые наблюдатели <...> отправились контролировать проведение выездного голосования, оставшиеся члены УИК устроили классическую «карусель». За 40 минут на участке успешно проголосовали свыше 300 избирателей, роль которых исполняли сами члены комиссии, — говорится в сообщении коммунистов.

Там отмечается, что члены комиссии переодевались в подсобном помещении, чтобы бросить бюллетени в другой одежде. Юристы партии пожаловались на произошедшее в Центризбирком и Генпрокуратуру.

Ранее избирательный участок № 3667 в Балашихе приостановил работу после появления видеозаписей с вбросом бюллетеней. КОИБ, куда положили несколько бюллетеней, опечатали.

До этого молодой человек в Санкт-Петербурге попытался вбросить в урну на избирательном участке № 1615 восемь бюллетеней вместо четырёх. Он признался в фальсификации и рассказал, что лишние листки получил в метро.

В России стартовали выборы в Госдуму VIII созыва. В отличие от прежних парламентских кампаний, они продлятся три дня — с 08:00 17 сентября по 20:00 19 сентября. Первыми открылись участки на Камчатке и Чукотке, когда в Москве было 23:00 16 сентября, а последние закроются на территории Калининградской области 19 сентября в 21:00 мск. На это время действует запрет на публикацию данных об итогах голосования.