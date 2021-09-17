Житель Петербурга признался во вбросах на выборах

Молодой человек в Санкт-Петербурге попытался вбросить в урну на избирательном участке № 1615 восемь бюллетеней вместо четырёх. Он признался в фальсификации и рассказал, что лишние бюллетени получил в метро. Видеозапись с его признанием опубликовала в Telegram бывший кандидат в депутаты Госдумы Ирина Фатьянова.

Оппозиционерка поделилась кадрами, на которых молодого человека «поймали» у урны наблюдатели. Они пересчитали бюллетени, после чего нарушителя увели с участка в сопровождении полиции.

Позднее он признался .

Я во всём сознаюсь, если нужно, я скажу паспортные данные, имя и фамилию. Я получал [бюллетени] не на участке, [на] станции метро «Автово». <...> Это был конверт запечатанный, в нём было четыре бюллетени, — рассказал он.

Ранее в Петербурге полицейские задержали женщину с пачкой фальшивых бюллетеней. До этого о «карусели» в Петербурге сообщил кандидат в депутаты заксобрания Борис Вишневский.

Перед выборами в Петербурге было несколько скандалов с предстоящими нарушениями. Так, 16 сентября стало известно, что студентам Балтийского государственного технического университета «Военмех» имени Устинова и другим молодым людям в Санкт-Петербурге предлагали принять участие в «каруселях» на предстоящих выборах в Госдуму и местное заксобрание.

До этого в группах по работе для молодёжи в социальных сетях Петербурга появились объявления о «подработке» с вбросами на выборах в Заксобрание Санкт-Петербурга. Голосовать нужно за дочь единоросса Вячеслава Макарова, самовыдвиженку Марину Лыбаневу. За три дня незаконных действий организаторы обещают заплатить девять тысяч рублей.

Зампред Заксобрания Санкт-Петербурга единоросс Сергей Соловьёв заявил, что происходящее — попытка оппозиции дискредитировать выборы.

Кроме того, 9 сентября издание DOXA сообщило, что в студенческих чатах СПбГУ студент Владислав Дубровский ищет желающих за деньги принять участие в «каруселях» на выборах в местное заксобрание. По данным СМИ, он предлагал «немножечко пофальсифицировать выборы» в пользу «Единой России» за 15 тысяч рублей. После этого горизбирком Санкт-Петербурга попросил Следственный комитет проверить эту информацию.