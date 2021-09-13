СК попросили проверить предложение «пофальсифицировать» выборы в Петербурге
Горизбирком Санкт-Петербурга попросил Следственный комитет проверить информацию о поступившем студентам СПбГУ предложении «немножечко пофальсифицировать выборы» в местное заксобрание. Об этом в комиссии рассказали журналистам «Коммерсанта».
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При этом в университете подтвердили газете, что студент Владислав Дубровский, который, по данным СМИ, предлагал студентам участвовать в фальсификации выборов, действительно обучается в вузе. Комитет учебного заведения по этике получил шесть обращений по нему, однако руководство СПбГУ проверку проводить не станет, так как вопрос «находится в компетенции правоохранительных органов».
9 сентября издание DOXA
Работать предлагалось в округе, где от «Яблока» избирается Борис Вишневский. Этот округ стал известен появлением двух кандидатов, которые сменили имя и фамилию на «Борис Вишневский», а также на предвыборные плакаты отправили фотографии, где они похожи на представителя «Яблока». Эту историю заметила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, которая призвала «двойников» Вишневского сняться с выборов, пока у них есть такая возможность. Однако сниматься они не стали.