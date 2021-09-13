СК попросили проверить предложение «пофальсифицировать» выборы в Петербурге

Горизбирком Санкт-Петербурга попросил Следственный комитет проверить информацию о поступившем студентам СПбГУ предложении «немножечко пофальсифицировать выборы» в местное заксобрание. Об этом в комиссии рассказали журналистам «Коммерсанта».

Заявления поданы по статьям о незаконных выдаче и получении избирательного бюллетеня (ст. 142.2 УК РФ), о фальсификации избирательных документов (ст. 142.3 УК РФ) и о приготовлении к преступлению (ст. 30.1 УК РФ).

При этом в университете подтвердили газете, что студент Владислав Дубровский, который, по данным СМИ, предлагал студентам участвовать в фальсификации выборов, действительно обучается в вузе. Комитет учебного заведения по этике получил шесть обращений по нему, однако руководство СПбГУ проверку проводить не станет, так как вопрос «находится в компетенции правоохранительных органов».

9 сентября издание DOXA сообщило , что в студенческих чатах петербургского университета студент Владислав Дубровский ищет желающих за деньги принять участие в «каруселях» на выборах в местное Заксобарние. По данным СМИ, он предлагал «немножечко пофальсифицировать выборы» в пользу «Единой России» за 15 тысяч рублей.

Работать предлагалось в округе, где от «Яблока» избирается Борис Вишневский. Этот округ стал известен появлением двух кандидатов, которые сменили имя и фамилию на «Борис Вишневский», а также на предвыборные плакаты отправили фотографии, где они похожи на представителя «Яблока». Эту историю заметила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, которая призвала «двойников» Вишневского сняться с выборов, пока у них есть такая возможность. Однако сниматься они не стали.